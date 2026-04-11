Армія РФ скинула чотири авіабомби на Краматорськ

У суботу, 11 квітня, російська авіація скинули чотири бомби на місто Краматорськ у Донецькій області

Атака сталась сьогодні близько 9:45. Одна з бомб влучила в багатоквартирний будинок.

Серед поранених – шість чоловіків і чотири жінки віком від 29 до 89 років.

Внаслідок авіа удару було пошкоджено 17 багатоквартирних будинків і близько десятка автомобілів.

Попередньо, росіяни вдарили по центру міста чотирма бомбами "ФАБ-250". Наразі правоохоронці фіксують наслідки обстрілу і допомагають постраждалим.

Як повідомлялось, агентку РФ, яка допомагала ворогу бомбардувати Краматорськ, засудили до 15 років позбавлення волі. Її викрили співробітники СБУ.