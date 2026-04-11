11 квітня 2026, 14:27

Армія РФ скинула чотири авіабомби на Краматорськ

фото: Національна поліція
У суботу, 11 квітня, російська авіація скинули чотири бомби на місто Краматорськ у Донецькій області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Нацполіцію.

Атака сталась сьогодні близько 9:45. Одна з бомб влучила в багатоквартирний будинок.

Серед поранених – шість чоловіків і чотири жінки віком від 29 до 89 років.

Внаслідок авіа удару було пошкоджено 17 багатоквартирних будинків і близько десятка автомобілів.

Попередньо, росіяни вдарили по центру міста чотирма бомбами "ФАБ-250". Наразі правоохоронці фіксують наслідки обстрілу і допомагають постраждалим.

Як повідомлялось, агентку РФ, яка допомагала ворогу бомбардувати Краматорськ, засудили до 15 років позбавлення волі. Її викрили співробітники СБУ.

08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
