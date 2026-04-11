Армія РФ скинула чотири авіабомби на Краматорськ
У суботу, 11 квітня, російська авіація скинули чотири бомби на місто Краматорськ у Донецькій області
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Нацполіцію.
Атака сталась сьогодні близько 9:45. Одна з бомб влучила в багатоквартирний будинок.
Серед поранених – шість чоловіків і чотири жінки віком від 29 до 89 років.
Внаслідок авіа удару було пошкоджено 17 багатоквартирних будинків і близько десятка автомобілів.
Попередньо, росіяни вдарили по центру міста чотирма бомбами "ФАБ-250". Наразі правоохоронці фіксують наслідки обстрілу і допомагають постраждалим.
Як повідомлялось, агентку РФ, яка допомагала ворогу бомбардувати Краматорськ, засудили до 15 років позбавлення волі. Її викрили співробітники СБУ.
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
