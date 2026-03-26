26 марта 2026, 12:45

В Донецкой области медик требовал с военных деньги за "правильные" справки

26 марта 2026, 12:45
Заведующего структурным подразделением КНП «Медицинский центр по профилактике и лечению зависимости города Краматорска» признали виновным в требовании и получении неправомерной выгоды. Он требовал деньги из военных за справки о состоянии опьянения

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Заведующий медицинским центром якобы сказал командиру, что может сделать военного "чистым", или наоборот "пьяным". За эту услугу он попросил 15 тысяч гривен. Военный обратился к стражам порядка. Медику передали 60 тысяч гривен, за четырех военных.

На суде медик отрицал вину. По его словам, командир оказался в его кабинете и комнате отдыха случайно, поскольку попросил помыть руки, а откуда там появились деньги – он якобы не знает.

Врач-нарколог рассказала в суде, что осматривала двух из четырех прибывших в заведение военнослужащих. Когда анализ мочи еще не был готов, руководитель убедил ее подписать выводы, что солдаты трезвые, потому что последние якобы спешат.

Военные признались, что выпили по три-четыре бутылки водки (0,5 лета), а командир заподозрил их и подвез на медицинское обследование. Также все четыре показали, что командир предлагал им за деньги решить вопрос об отсутствии алкогольного опьянения, чтобы в воинской части никто об этом не знал, но сумму не назвал.

Руководителя медицинского центра приговорили к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Киевской области задержан начальник отдела одного из районных ТЦК. Его подозревают в вымогательстве 4000 долларов за "решение" вопроса с мобилизацией.

медик суд взятка Донецкая область
