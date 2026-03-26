В Донецкой области медик требовал с военных деньги за "правильные" справки

Заведующего структурным подразделением КНП «Медицинский центр по профилактике и лечению зависимости города Краматорска» признали виновным в требовании и получении неправомерной выгоды. Он требовал деньги из военных за справки о состоянии опьянения

Заведующий медицинским центром якобы сказал командиру, что может сделать военного "чистым", или наоборот "пьяным". За эту услугу он попросил 15 тысяч гривен. Военный обратился к стражам порядка. Медику передали 60 тысяч гривен, за четырех военных.

На суде медик отрицал вину. По его словам, командир оказался в его кабинете и комнате отдыха случайно, поскольку попросил помыть руки, а откуда там появились деньги – он якобы не знает.

Врач-нарколог рассказала в суде, что осматривала двух из четырех прибывших в заведение военнослужащих. Когда анализ мочи еще не был готов, руководитель убедил ее подписать выводы, что солдаты трезвые, потому что последние якобы спешат.

Военные признались, что выпили по три-четыре бутылки водки (0,5 лета), а командир заподозрил их и подвез на медицинское обследование. Также все четыре показали, что командир предлагал им за деньги решить вопрос об отсутствии алкогольного опьянения, чтобы в воинской части никто об этом не знал, но сумму не назвал.

Руководителя медицинского центра приговорили к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

