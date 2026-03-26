26 березня 2026, 12:45

На Донеччині медик вимагав з військових гроші за "правильні" довідки

26 березня 2026, 12:45
Фото з відкритих джерел
Завідувача структурного підрозділу КНП «Медичний центр з профілактики та лікування залежності міста Краматорськ» визнали винним у вимаганні і одержанні неправомірної вигоди. Він вимагав гроші з військових за довідки про стан сп'яніння

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Завідувач медичного центру нібито сказав командиру, що може зробити військового "чистим", або навпаки "п'яним". За цю "послугу" він попросив 15 тисяч гривень. Військовий звернувся до правоохоронців. Медику передали 60 тисяч гривень, за чотирьох військових.

На суді медик заперечував провину. За його словами, командир опинився в його кабінеті та кімнаті відпочинку випадково, оскільки попросився помити руки, а звідки там з'явились гроші - він нібито не знає.

Лікар-нарколог розповіла в суді, що оглядала двох із чотирьох військовослужбовців, які прибули до закладу. Коли аналіз сечі ще не був готовий, керівник переконав її підписати висновки, що солдати тверезі, бо останні, нібито, поспішають.

Військові зізнались, що випили по три-чотири пляшки горілки (0,5 літа), а командир запідозрив їх та подвіз на медичне обстеження. Також всі четверо показали, що командир пропонував їм за гроші вирішити питання про відсутність алкогольного спʼяніння, щоб у військовій частині ніхто про це не знав, але суму не назвав.

Керівника медичного центру покарали 8 роками позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Київській області затримали начальника відділу одного із районних ТЦК. Його підозрюють у вимаганні 4000 доларів за "вирішення" питання із мобілізацією.

