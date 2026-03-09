12:50  09 марта
09 марта 2026, 13:04

Работали на экономику России: оккупанты получали ресурсы через предприятие в Донецкой области

09 марта 2026, 13:04
Иллюстративное фото: из открытых источников
Офис Генпрокурора совместно с СБУ разоблачили группу лиц, контролировавших предприятие на временно оккупированной территории и фактически способствовавших государству-агрессору

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Двум лицам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 УК Украины – пособничество государству-агрессору, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

По данным следствия, с 2022 года организаторы руководили предприятием на временно оккупированной территории Донецкой области. Сначала его перерегистрировали по так называемому законодательству "ДНР", а позже – по законодательству Российской Федерации. Предприятие поставляло изделия из стали российским государственным предприятиям, уплачивало налоги в бюджет РФ и финансировало экономику страны-агрессора.

Организатором преступной схемы был гражданин Украины, который назначил директором предприятия своего сообщника. Директор обеспечивал текущее управление в Донецке, а организатор контролировал деятельность с территории Украины.

В 2024-2025 годах предприятие действовало исключительно в правовом поле РФ:

  • уплачивало налоги через Казначейство РФ и Федеральную налоговую службу;
  • осуществляло финансовые операции через"Промсвязьбан", обслуживающий оборонно-промышленный комплекс РФ;
  • поставляло продукцию предприятию ГУП ДНР "Винтер";
  • производило дополнительные выплаты работникам, привлечённым к боевым действиям против Украины.

Общая сумма платежей и налогов в финансовую систему РФ превысила 1,6 млн российских рублей.

Во время обысков в Днепре и области правоохранители изъяли документы российского предприятия, компьютерную технику и мобильные телефоны, подтверждающие противоправную деятельность.

Досудебное расследование продолжается, устанавливаются другие причастные к преступлению лица.

Напомним, ранее в Одессе задержали пару, которая согласилась регистрировать Starlink для врага. Российские кураторы предложили злоумышленникам по 30 долларов за незаконную регистрацию каждого терминала.

09 марта 2026
07 августа 2025
