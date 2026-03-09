Працювали на економіку Росії: окупанти отримували ресурси через підприємство на Донеччині

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Офіс Генпрокурора спільно з СБУ викрили групу осіб, які контролювали підприємство на тимчасово окупованій території та фактично сприяли державі-агресору

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Зазначається, що двом особам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України – пособництво державі-агресору, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

За даними слідства, з 2022 року організатори керували підприємством на тимчасово окупованій території Донецької області. Спочатку його перереєстрували за так званим законодавством "ДНР", а пізніше – за законодавством Російської Федерації. Підприємство постачало вироби зі сталі російським державним підприємствам, сплачувало податки до бюджету рф та фінансувало економіку країни-агресора.

Організатором злочинної схеми був громадянин України, який призначив директором підприємства свого спільника. Директор забезпечував поточне управління в Донецьку, а організатор контролював діяльність із території України.

У 2024-2025 роках підприємство діяло виключно у правовому полі рф:

сплачувало податки через Казначейство РФ та Федеральну податкову службу;

здійснювало фінансові операції через "Промсвязьбанк", що обслуговує оборонно-промисловий комплекс РФ;

постачало продукцію підприємству ГУП ДНР "Винтер";

здійснювало додаткові виплати працівникам, залученим до бойових дій проти України.

Загальна сума платежів та податків до фінансової системи рф перевищила 1,6 млн російських рублів.

Під час обшуків у Дніпрі та області правоохоронці вилучили документи російського підприємства, комп’ютерну техніку та мобільні телефони, що підтверджують протиправну діяльність.

Досудове розслідування триває, встановлюються інші причетні до злочину особи.

