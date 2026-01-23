Главарь "ДНР" Пушилин получил еще одно подозрение из-за незаконной передачи оружия

Фото из открытых источников

Правоохранители сообщили о подозрении главарю так называемой "ДНР". Речь идет о незаконной передаче более 400 единиц огнестрельного оружия под видом "наградного"

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

Известно, что часть этого оружия не предназначена для боевого применения. Эти изделия незаконно на территорию Украины поставляли через территорию Словакии.

Правоохранители выяснили, что было три группы участников преступной схемы: организаторов закупок и перемещение оружия за границей; лиц, непосредственно осуществлявших ее незаконную переработку; а также представителей криминальной среды, координировавших действия участников, обеспечивали финансирование и передачу оружия конечным получателям.

"Следствием установлено, что Денис Пушилин, выполняя функции так называемого "главы днр", организовал незаконное завладение огнестрельным оружием, которое не принадлежало государству-оккупанту и не могло считаться трофейным по нормам международного гуманитарного права, а в дальнейшем обеспечило его передачу другим лицам под видом "наград", - сообщает полиция.

Напомним, ранее глава оккупационных властей Донетчины Денис Пушилин, а также еще двое "чиновников ДНР" получили подозрения за депортацию 31 украинского ребенка в Россию.