Иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

Армия РФ продолжила терроризировать Кривой Рог и район, направив беспилотники. В результате ударов возникли пожары, повреждена гражданская инфраструктура.

Под вражеским огнем была и Синельниковщина. По Васильковской громаде оккупанты применили БПЛА. Пострадали два человека – 47-летняя женщина и 18-летний парень. Уничтожены частный дом и автомобиль, еще один дом поврежден. Побиты хозяйственная постройка и фермерское хозяйство.

Беспокойно было и в Никопольском районе. Враг бил по Никополю и Мировской громаде артиллерией и из РСЗО "Град".

Чиновник добавил, что все соответствующие службы работают на местах. Людям оказывается необходимая помощь.

Напомним, днем 22 января россияне сбросили четыре КАБа на поселок Камышеваха в Запорожском районе. В результате атаки один человек погиб, количество пострадавших возросло до 10.