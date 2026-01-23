07:36  23 января
Пьяный водитель BMW в Киеве сбил пешехода и скрылся – ему грозит до 10 лет
06:29  23 января
В Кировоградской области груз с фуры упал на авто: есть погибший и пострадавший
14:31  22 января
После сильных морозов в Украину придет потепление со снегом
UA | RU
UA | RU
23 января 2026, 07:30

На Днепропетровщине из-за вражеских атак повреждена гражданская инфраструктура, возникли пожары

23 января 2026, 07:30
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Вечером и ночью 23 января российские военные снова атаковали Днепропетровскую область

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

Армия РФ продолжила терроризировать Кривой Рог и район, направив беспилотники. В результате ударов возникли пожары, повреждена гражданская инфраструктура.

Под вражеским огнем была и Синельниковщина. По Васильковской громаде оккупанты применили БПЛА. Пострадали два человека – 47-летняя женщина и 18-летний парень. Уничтожены частный дом и автомобиль, еще один дом поврежден. Побиты хозяйственная постройка и фермерское хозяйство.

Беспокойно было и в Никопольском районе. Враг бил по Никополю и Мировской громаде артиллерией и из РСЗО "Град".

Чиновник добавил, что все соответствующие службы работают на местах. Людям оказывается необходимая помощь.

Напомним, днем 22 января россияне сбросили четыре КАБа на поселок Камышеваха в Запорожском районе. В результате атаки один человек погиб, количество пострадавших возросло до 10.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Днепропетровская область война обстрелы повреждения беспилотники пострадавшие
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
На Житомирщине в ночном пожаре погибла женщина и двое маленьких детей
23 января 2026, 10:10
Конфликт из-за ремонта теплосети: в Киеве избили коммунальщика
23 января 2026, 09:48
На Львовщине пьяный водитель легковушки сбил двух пешеходов
23 января 2026, 09:45
Страна клептократии: война не остановила коррупцию
23 января 2026, 09:37
В Киеве без теплоснабжения остаются почти 2000 многоэтажек
23 января 2026, 09:24
Инцидент на границе: водитель автобуса покинул пассажиров и скрылся в Словакии
23 января 2026, 09:15
"Искандер" и 70 БпЛА: Кривой Рог пережил самую массированную атаку россиян
23 января 2026, 09:01
Мошенники выдают себя за начальника Сумской ОВА и просят деньги
23 января 2026, 08:55
На Донетчине из-за российских обстрелов погибли четыре человека, еще шестеро – ранены
23 января 2026, 08:49
"Воспитывал" чужого ребенка силой: семья из Луцка требует полмиллиона морального вреда
23 января 2026, 08:38
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
Все публикации »
Остап Дроздов
Владимир Фесенко
Виктор Шлинчак
Все блоги »