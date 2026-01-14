Харьковщина после атак БпЛА: спасатели ликвидировали четыре пожара

Фото: ГСЧС Харьковщины

В результате ночных обстрелов российскими беспилотниками в Харьковской области возникли четыре пожара

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

В частности, в селе Александровка, Изюмский район горели конструктивные элементы частного дома на площади 90 м², повреждены кровли соседних домов.

Село Жуков Яр, Купянский район – на территории двух частных домовладений горели хозяйственные постройки площадью 70 и 40 м², а также автомобиль. Пострадали два человека.

Село Раздольное, Купянский район – горел частный дом на площади 100 м².

Пожары полностью ликвидировали, пострадавшим оказали необходимую помощь.

Напомним, в ночь на 14 января враг атаковал Украину тремя баллистическими ракетами "Искандер-М" и 113 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, около 70 из них – "шахеды". Зафиксировано попадание двух баллистических ракет и 24 ударных БпЛА на 13 локациях, а также падение обломков сбитых дронов на трех локациях.