09:35  14 января
В центре Одессы автомобиль сбил двух женщин на пешеходном переходе
08:38  14 января
В Киеве женщина ранила сожителя четырьмя ударами ножа
08:30  14 января
Инфляция в Украине замедлилась: в Госстате показали, подорожала ли жизнь в Украине
UA | RU
UA | RU
14 января 2026, 09:40

Харьковщина после атак БпЛА: спасатели ликвидировали четыре пожара

14 января 2026, 09:40
Читайте також українською мовою
Фото: ГСЧС Харьковщины
Читайте також
українською мовою

В результате ночных обстрелов российскими беспилотниками в Харьковской области возникли четыре пожара

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

В частности, в селе Александровка, Изюмский район горели конструктивные элементы частного дома на площади 90 м², повреждены кровли соседних домов.

Село Жуков Яр, Купянский район – на территории двух частных домовладений горели хозяйственные постройки площадью 70 и 40 м², а также автомобиль. Пострадали два человека.

Село Раздольное, Купянский район – горел частный дом на площади 100 м².

Пожары полностью ликвидировали, пострадавшим оказали необходимую помощь.

Напомним, в ночь на 14 января враг атаковал Украину тремя баллистическими ракетами "Искандер-М" и 113 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, около 70 из них – "шахеды". Зафиксировано попадание двух баллистических ракет и 24 ударных БпЛА на 13 локациях, а также падение обломков сбитых дронов на трех локациях.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Харьковская область война атака обстрелы ГСЧС российская армия
Удар по Киеву: дрон попал в 16-этажку на Оболони
14 января 2026, 08:07
Ночная атака на Днепропетровщину: повреждены предприятия и дома
14 января 2026, 07:46
После ночных атак БПЛА в Кривом Роге восстановили свет и тепло – Вилкул
14 января 2026, 07:40
Все новости »
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
Скандал в монастыре УПЦ: настоятель выехал из Украины после расследования – СМИ
14 января 2026, 10:24
Обыски в "Батькивщине": Тимошенко заявила о политическом заказе, ей сообщено подозрение – УП
14 января 2026, 09:58
В центре Одессы автомобиль сбил двух женщин на пешеходном переходе
14 января 2026, 09:35
На Буковине из-за взрыва самодельного котла травмировались двое детей
14 января 2026, 09:19
Голосы, которых не хватало для назначения Федорова и Шмыгаля, сегодня могут найтись – СМИ
14 января 2026, 09:10
Нелегальные мигрантки из Таиланда: китаец организовал ввоз четырех иностранцев в Украину
14 января 2026, 08:52
В Киеве женщина ранила сожителя четырьмя ударами ножа
14 января 2026, 08:38
Инфляция в Украине замедлилась: в Госстате показали, подорожала ли жизнь в Украине
14 января 2026, 08:30
РФ ночью атаковала Украину тремя "Искандерами" и 113 беспилотниками: есть попадание на 13 локациях
14 января 2026, 08:22
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
История украинских референдумов: как это было
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Все публикации »
Владимир Фесенко
Сергей Фурса
Виталий Портников
Все блоги »