В Донецкой области ВСУ уничтожили дронами бронетехнику россиян
На Краматорском направлении украинские защитники ударили беспилотниками по российским захватчикам, когда они пытались эвакуировать с поля боя бронемашину.
Об этом оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" сообщила в Телеграмме, обнародовав видео с боевой работой, передает RegioNews.
Как отмечается, враг пытался скрыться с поля боя, однако попытка побега завершилась двумя воронками. В результате точных ударов был уничтожен бронированный тягач противника, а также буксируемая им МТ-ЛБ при попытке эвакуации с поля боя.
Напомним, в Донецкой области ДБР разоблачила преступную группу, которая за 20 000 долларов незаконно переправляла мужчин за границу.
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