Из-за российских обстрелов в Донецкой области вспыхнули масштабные пожары

фото: ГСЧС Донбасса

За прошедшие сутки российские войска совершили 40 обстрелов населенных пунктов Донецкой области. В результате вражеских атак вспыхнули масштабные пожары в нескольких районах области

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС, передает RegioNews.

Так, в Покровском районе загорелись два хозяйственных постройки на территории неработающего предприятия. Спасатели оперативно прибыли на место и ликвидировали пожар, охвативший площадь около 600 квадратных метров.

На Лиманщине в результате вражеского огня загорелась лесная подстилка в хвойном лесу. Несмотря на повторные обстрелы, спасателям удалось локализовать пламя. Огонь уничтожил 20 гектаров леса.

В Краматорском районе обстрелы вызвали пожар в частном гаражном кооперативе. Пожарные оперативно потушили пламя. К счастью, обошлось без пострадавших.

ГСЧС призывает граждан не пренебрегать сигналами тревоги и соблюдать правила безопасности во время военного положения.

Напомним, в течение 29 апреля в результате российских обстрелов погиб один мирный житель Донбасса. Еще шесть жителей области получили ранения в результате вражеских атак.