Россияне активизировались в Донецкой области и проводят наступательные действия

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Об этом в телеэфире сообщил спикер ОТУ "Луганск" Дмитрий Запорожец, передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

По его охоте, враг пытается развивать успех, наступая в направлении населенного пункта Сухая Балка.

"Россияне ищут, где есть возможность оказать в том числе огневое влияние на позиции Сил обороны. Там они действуют активнее", – рассказал Запорожец.

В то же время, по словам спикера, лобовые штурмы происходят именно в Торецке, а фланговые атаки на сегодняшний день больше сосредоточены в северной части города. В частности, в направлении населенных пунктов Дилиевка и Дачное.

Напомним, в результате вражеских обстрелов 28 апреля в Донецкой области погибли пятеро мирных жителей.