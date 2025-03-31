На Донетчине в результате обстрела повреждена пожарно-спасательная часть
Ночью 31 марта россияне атаковали город Белозерское Покровского района, попав недалеко от пожарно-спасательного подразделения.
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.
В результате взрыва в здании пожарного депо выбиты окна, повреждена внутренняя облицовка стен и потолка.
Кроме того, получила повреждения пожарная автоцистерна.
К счастью, личный состав не пострадал.
Напомним, в ночь на 31 марта российская армия запустила по Украине две баллистические ракеты, а также 131 ударный БПЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы разных типов. Силы ПВО сбили вражеских 57 дронов, еще 45 – локационно потеряны.
27 марта 2025
Смертники от ФСБ. Почему Россия начала 2025 год с терактов в Украине
2025 год войдет в историю российско-украинской войны как начало действительно террористической ее составляющей – уже без всяких военных прикрытий, а напрямую. Российские спецслужбы, прежде всего Федер...
26 марта 2025
Мизерная пенсия и нехватка лекарств: как живут люди с инвалидностью в условиях войны
В Украине насчитывается свыше трех миллионов людей с инвалидностью. В связи с военными действиями эта цифра продолжает увеличиваться. В то же время человек с ограниченными физическими возможностями им...
24 марта 2025
Битва в Арденнах, которой не было. Что ждет украинский футбол дальше
Сборная Украины снова уступила ключевой матч. Причем не просто уступила, а откровенно опозорилась. Но хуже всего в этой истории, что выводов никто делать не станет. А это с большой долей вероятности о...
10 марта 2025
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Большая часть украинских пенсионеров живет за чертой бедности. В то же время разрыв в размерах пенсий может отличаться в сотню раз, если сравнивать минимальную пенсию с пенсиями работников правоохрани...
На Херсонщине россияне атаковали беспилотником гражданское авто: ранена женщина
31 марта 2025, 11:30ВСУ ликвидировали еще более 1200 оккупантов, — Генштаб
31 марта 2025, 11:00"Нагрели" руки на укрытии: в Киеве будут судить инженера по технадзору и подрядчика
31 марта 2025, 10:59В Киеве задержали российских агентов, корректировавших удары по городу
31 марта 2025, 10:48Повышение пенсии: кто получит больше денег с 1 апреля
31 марта 2025, 10:48В Украине активизировались мошенники, подменяющие QR-коды в общественных местах: как защитить себя
31 марта 2025, 10:27За месяц украинская ПВО сбила более 4000 российских ракет и дронов
31 марта 2025, 10:20Россияне накрыли Днепропетровщину из артиллерии: повреждены предприятие и дома
31 марта 2025, 09:55Атака россиян на Харьков: пострадали три человека
31 марта 2025, 09:47
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Смертники от ФСБ. Почему Россия начала 2025 год с терактов в Украине
Мизерная пенсия и нехватка лекарств: как живут люди с инвалидностью в условиях войны
Все блоги »