Обстрел Донбасса: горели админздание, склад и гаражные боксы

фото: ГСЧС Донбасса

В Донецкой области спасатели потушили три пожара, возникших в результате вражеских атак

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС, передает RegioNews.

В частности, в Славянске россияне попали в админздание, вызвав возгорание кровли. Чрезвычайники быстро потушили огонь.

В Доброполье – в результате попадания в складское здание возник масштабный пожар. Огонь охватил 475 кв.м, но благодаря оперативным действиям спасателей удалось предотвратить его дальнейшее распространение.

В Новоандреевке – под обстрел попали гаражные боксы, в результате чего загорелся пожар площадью 60 кв.м. Огонь был ликвидирован.

К счастью, обошлось без жертв.

Напомним, в Донецкой области в результате обстрела повреждена пожарно-спасательная часть.

Ранее сообщалось, что в ночь на 31 марта российская армия запустила по Украине две баллистические ракеты, а также 131 ударный БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы разных типов. Силы ПВО сбили вражеских 57 дронов, еще 45 – локационно потеряны.