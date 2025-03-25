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25 марта 2025, 03:12

Бойцы бригады "Месть" показали, как уничтожают связь и технику оккупантов на Донетчине

25 марта 2025, 03:12
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фото: ГПСУ
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Операторы ударных дронов подразделения РУБпАК "Феникс" бригады "Месть" в течение недели поразили и уничтожили ряд важных целей оккупантов на Краматорском направлении

Об этом сообщает Госпогранслужба , передает RegioNews.

Бойцы уничтожили систему РЭБ Р-330 "Житель", пушку, 152-мм гаубицу "Мста-Б", 9 военных грузовиков, 2 единицы замаскированной бронетехники и 2 других автомобиля россиян.

Также сожжены 2 склада боекомплекта, 2 склада горюче-смазочных материалов и беспилотник оккупантов.

Напомним, Силы обороны уничтожили два российских вертолета Ка-52 и два Ми-8 в Белгородской области России. Вертолеты ликвидировали ракетными ударами HIMARS.

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