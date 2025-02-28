Власти заявляют, что с 1 марта цены на лекарства в аптеках будут снижены. Для этого ВР приняла закон №11493, подписано с украинскими производителями декларацию о снижении цен, принято решение СНБО, где прописываются механизмы снижения цен

Власти заявляют, что с 1 марта цены на лекарства в аптеках будут снижены. Для этого ВР приняла закон №11493, подписано с украинскими производителями декларацию о снижении цен, принято решение СНБО, где прописываются механизмы снижения цен

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Понимаю, чего хотят достичь власти. Действительно снижение цен в аптеках важно. Но есть подозрение, что методы достижения этой цели выбрали не самые лучшие.

Во-первых, нужно учитывать, что в стране идет война, есть и объективные факторы роста стоимости медпрепаратов. Такие как колебания курса валют, рост цен на бензин, электроэнергию, инфляция и прочее.

Во-вторых, если раньше формировалась рыночная цена на лекарства, то теперь мы возвращаемся к административному регулированию. Вводятся ограничения на наценки, бюрократические квоты на закупку лекарства, дополнительные проверки аптек, референтные цены, требование отпускать в аптеках один дешевый препарат. Видим отнюдь не рыночные методы к регулированию отрасли.

Увидел обращения Американской торговой палаты в Украине, Ассоциация производителей инновационных лекарств, Ассоциация представителей международных фармацевтических производителей, Европейской бизнес-ассоциации и других профильных объединений. Они утверждают, что введение в действие закона №11493 не даст заметного снижения цен на лекарства. А наоборот приведет к дефициту качественного лекарства, хаосу по поставке медикаментов и даже закрытию аптек в небольших населенных пунктах.

Кроме того, как отмечается в обращении, наши западные партнеры удивлены такими подходами, которые создают искусственные проблемы в работе западных производителей в Украине. По мнению Американской торговой палаты и Европейской бизнес-ассоциации сейчас, когда идут переговоры об окончании войны, неуместно ухудшать отношения с США и странами ЕС.

Также в обращении говорится, что участники рынка надеются, что президент услышит их мнение и наложит вето на закон №11493. Тогда изменения на фармрынке будут отложены для дополнительных консультаций.

Тем более что на некоторые медпрепараты и без закона №11493 снизятся с 1 марта. Украинские производители добровольно предложили снизить цены на более 200 медпрепаратов. Это решение уже согласовано с Минздравом, есть список лекарств.

Цены на лекарства – социально чувственная. На мой взгляд, нужно прислушаться к участникам рынка – производителям, импортерам, дистрибьюторам, аптечным сетям. Они платят миллиарды гривен налогов в бюджет воюющей страны. Государство точно заинтересовано в том, чтобы налоги и дальше платили, а фармрынок стабильно работал.

В этой ситуации важно не паниковать. С 1 марта в любом случае лекарства в аптеках будут продаваться. Вопрос в том, чтобы участники рынка и чиновники нашли компромиссные решения. И, если это нужно, вернуть закон на доработку в Верховную Раду.