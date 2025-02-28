Тактика Белого дома: пряники кончились, время кнута
Не исключаю, что со стороны БД – это тоже была "фигура языка", больше похожая на запущенный в Кремль камень, раз они не хотят договариваться где-то посередине.
"Те территории, которые стали субъектами РФ, которые записаны в Конституции нашей страны, являются неотъемлемой частью нашей страны, России. Это абсолютно неоспоримый факт, необсуждаемый факт", – заявил Песков.
Ох, ступили россияне на тонкий лед. Потому что противоречить Трампу – себе может оказаться дороже.
Тактика Белого Дома ясна. Кнут и пряник. Пряники уже, скорее всего, были. Начинается дрессировка кнутом.
Белый Дом еще на год продлил санкции против России. Что, однако, не отменяет варианта, что это решение можно отменить каждый день.
А еще никаких комментариев от россиян после шестичасовых стамбульских переговоров с американцами. Это симптоматично. Значит, поехали что-нибудь думать. И значит, что общего знаменателя до сих пор ни одна из сторон не видит.
Ну, и в завершение дня Трамп забыл, что однажды там обзывал Зеленского. Это о тактике ведения переговоров. И о том, что не надо бежать впереди отца в ад с криками "нас окончательно слили".
Пока мы живы, есть шансы выстоять.