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Виктор Шлинчак Председатель правления Института мировой политики info@regionews.ua
28 февраля 2025, 08:37

Тактика Белого дома: пряники кончились, время кнута

28 февраля 2025, 08:37
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Так слона продать тяжело. Российские власти голосом Пескова заявили, что удивлены Трампом, который сказал, что готов помочь Украине освободить часть украинских территорий
Так слона продать тяжело. Российские власти голосом Пескова заявили, что удивлены Трампом, который сказал, что готов помочь Украине освободить часть украинских территорий
фото: из открытых источников
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Не исключаю, что со стороны БД – это тоже была "фигура языка", больше похожая на запущенный в Кремль камень, раз они не хотят договариваться где-то посередине.

"Те территории, которые стали субъектами РФ, которые записаны в Конституции нашей страны, являются неотъемлемой частью нашей страны, России. Это абсолютно неоспоримый факт, необсуждаемый факт", – заявил Песков.

Ох, ступили россияне на тонкий лед. Потому что противоречить Трампу – себе может оказаться дороже.

Тактика Белого Дома ясна. Кнут и пряник. Пряники уже, скорее всего, были. Начинается дрессировка кнутом.

Белый Дом еще на год продлил санкции против России. Что, однако, не отменяет варианта, что это решение можно отменить каждый день.

А еще никаких комментариев от россиян после шестичасовых стамбульских переговоров с американцами. Это симптоматично. Значит, поехали что-нибудь думать. И значит, что общего знаменателя до сих пор ни одна из сторон не видит.

Ну, и в завершение дня Трамп забыл, что однажды там обзывал Зеленского. Это о тактике ведения переговоров. И о том, что не надо бежать впереди отца в ад с криками "нас окончательно слили".

Пока мы живы, есть шансы выстоять.

Дональд Трамп Россия Украина США война оккупация
 
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