В Донецкой области в зоне принудительной эвакуации остаются более полусотни детей

фото: ГУ НПУ в Донецкой области

В населенных пунктах Донецкой области, где проводится эвакуация детей принудительным способом, еще остаются 55 детей

Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации, передает RegioNews.

Отмечается, что в 17 общинах, объявленных зоной активных боевых действий, проживают около 42 тысяч жителей, из которых 215 – это дети.

На территории 10 населенных пунктов, где продолжается принудительная эвакуация семей с детьми, остаются проживать 55 несовершеннолетних.

Как известно, эвакуация семей с детьми принудительно была объявлена в Донецкой области с 7 апреля 2023 года.

За это время из 252 населенных пунктов, подпадавших под принудительную эвакуацию, был вывезен 13 661 ребенок.

За три года после начала полномасштабного вторжения с территории Донецкой области было в общей сложности эвакуировано 1,2 млн гражданских жителей. На подконтрольной украинским властям территории Донетчины проживает около 300 тысяч человек.

Напомним, Украина в ОБСЕ призвала привлечь Россию к ответственности за системную депортацию украинских детей.