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13 февраля 2025, 15:55

Обстрел Краматорска Донецкой области: есть раненые

13 февраля 2025, 15:55
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иллюстративное фото: из открытых источников
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В результате обстрела Краматорска Донецкой области сегодня, 13 февраля, ранения получили мирные жители

Об этом сообщил городской голова Краматорска Александр Гончаренко, передает RegioNews.

"Есть пострадавшие…", – говорится в сообщении.

Детали сейчас не сообщаются. Пострадавшие горожане могут обратиться за помощью, позвонив по телефону: +38-099-099-15-05.

Напомним, днем 13 февраля российские военные нанесли удары по Краматорску Донецкой области.

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