Обстрел Краматорска Донецкой области: есть раненые
В результате обстрела Краматорска Донецкой области сегодня, 13 февраля, ранения получили мирные жители
Об этом сообщил городской голова Краматорска Александр Гончаренко, передает RegioNews.
"Есть пострадавшие…", – говорится в сообщении.
Детали сейчас не сообщаются. Пострадавшие горожане могут обратиться за помощью, позвонив по телефону: +38-099-099-15-05.
Напомним, днем 13 февраля российские военные нанесли удары по Краматорску Донецкой области.
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