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12 декабря 2024, 14:29

Вражеские колонны с живой силой двигаются через Мариуполь на север Донецкой области, – Андрющенко

12 декабря 2024, 14:29
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фото: Андрющенко
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Россияне снизили активность перемещения своих войск. Теперь они сосредотачивают свои усилия на направлениях в Покровск, Курахово и Времовку.

Об этом в эфире Эспрессо рассказал руководитель Центра изучения оккупации и эксраденец мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает RegioNews.

"В начале этой недели и в конце прошлой мы наблюдаем определенные изменения в передвижениях врага. С одной стороны, видим замедление движения военной техники и живой силы противника. Сейчас военной техники значительно уменьшилось, больше едет личного состава оккупантов. Что касается направления передвижений, то здесь также есть изменения. Если раньше они направлялись на Пологовское, Бердянское направления, двигались в сторону Волновахи и на Кураховский отрезок, то сегодня видим, что поехали крымские подразделения, что легко заметно по их тактической маркировке – треугольник в треугольнике", – отметил Андрющенко.

По его словам, в последние дни много движется вражеских колонн преимущественно с живой силой через Мариуполь на север Донецкой области. В значительной степени оккупанты держат курс в сторону Покровска, а часть поворачивает на Кураховское и Времевское направления.

"Такая же ситуация и с новой живой силой противника. У новоконтрактников закончилось время тренировок, которое на сегодня уже достаточно сокращено – где-то 2,5 недели, здесь снова россияне идут на рекорд в подготовке своих "мясных" штурмов. Эти "Шторм V" подразделения, которые и маркируются буквами "V" то в прямоугольниках, то в треугольниках, двигаются на Кураховской и Времевское направления для обеспечения штурмовых действий", – прокомментировал руководитель Центра изучения оккупации.

Андрющенко резюмировал, что наблюдается определенное замедление передвижений и значительное уменьшение живой силы врага. Если сравнить потери, которые оккупанты понесут, и то количество людей, которое они могут обеспечить, то понятно, что противник уже не может держать такую активность штурмов, которая была еще месяц назад.

Напомним, в течение 11 декабря Силы обороны Украины уничтожили 1390 российских захватчиков. Общая численность потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения составляет более 758 тысяч военных.

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