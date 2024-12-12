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12 грудня 2024, 14:29

Ворожі колони з живою силою рухаються через Маріуполь на північ Донецької області, – Андрющенко

12 грудня 2024, 14:29
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фото: Андрющенко
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Росіяни зменшили активність переміщення своїх військ. Тепер вони зосереджують свої зусилля на напрямках до Покровська, Курахового та Времівки

Про це в ефірі Еспресо розповів керівник Центру вивчення окупації та ексрадник мера Маріуполя Петро Андрющенко, передає RegioNews.

"На початку цього тижня та наприкінці минулого ми спостерігаємо певні зміни у пересуваннях ворога. З одного боку, бачимо сповільнення руху військової техніки та живої сили противника. Зараз військової техніки значно поменшало, більше їде особового складу окупантів. Щодо напрямку пересувань, то тут також є зміни. Якщо раніше вони прямували на Пологівській, Бердянський напрямки, рухалися у бік Волновахи та на Курахівський відтинок, то на сьогодні бачимо, що поїхали кримські підрозділи, що легко помітно по їхньому тактичному маркуванню – трикутник в трикутнику", – зауважив Андрющенко.

За його словами, останніми днями багато рухається ворожих колон переважно з живою силою через Маріуполь на північ Донецької області. Значною мірою окупанти тримають курс в бік Покровська, а частина повертає на Курахівській та Времівський напрямки.

"Така сама ситуація і з новою живою силою противника. У новоконтрактників закінчився час тренувань, який на сьогодні вже достатньо скорочений – десь 2,5 тижні, тут знову росіяни йдуть на рекорд у підготовці своїх "м'ясних" штурмів. Ці "Шторм V" підрозділи, які й маркуються літерами "V" то в прямокутниках, то в трикутниках, рухаються на Курахівській та Времівський напрямки для забезпечення штурмових дій", – прокоментував керівник Центру вивчення окупації.

Андрющенко резюмував, що спостерігається певне сповільнення перекидань та значне зменшення живої сили ворога. Якщо порівняти ті втрати, які окупанти зазнають, і ту кількість людей, яку вони можуть забезпечити, то зрозуміло, що противник уже не може тримати таку активність штурмів, яка була ще місяць тому.

Нагадаємо, протягом 11 грудня Сили оборони України знищили 1390 російських загарбників. Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення становить понад 758 тисяч військових.

війна російські військові окупанти Маріуполь техніка
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