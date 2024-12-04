В Винницкой области в результате дроновой атаки россиян частично разрушен жилой дом
В Гайсинском районе Винницкой области в результате падения российского дрона загорелся частный жилой дом
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
Пятеро проживавших там людей не пострадали.
Здание частично разрушено. Спасатели ликвидировали пожар.
Напомним, в ночь на 4 декабря российские войска снова атаковали Черниговщину. Дрон-камикадзе попал во двор частного дома.
Российский дрон-камикадзе попал во двор дома на ЧерниговщинеВсе новости »
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