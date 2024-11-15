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Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Доказано, что в 2016 году двое мужчин напали на водителя такси. Один из них нанес таксисту многочисленные удары по голове и телу, а также ножевые ранения в шею, от которых потерпевший скончался на месте.

После убийства братья забрали автомобиль, деньги и другое имущество жертвы. Чтобы скрыть преступление, они спрятали тело в лесополосе, подожгли авто и покинули место.

В июле 2022 года обвиняемые были признаны виновными в убийстве. Их приговорили к 13 и 15 годам лишения свободы.

Прокуроры не согласились с приговором суда первой инстанции в связи с мягкостью и обжаловали его в апелляционном порядке.

Самарский райсуд поддержал позицию стороны обвинения и вынес новый приговор – мужчин приговорили к 15 и 16,5 годам заключения.

В суде злоумышленники частично признали свою вину, однако прокуроры доказали ее полностью. До вступления приговора в законную силу братья будут находиться под стражей.

Напомним, ранее в Киевской области приговорили мужчину, который избил до смерти и вывез в лес знакомого.