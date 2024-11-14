Удары по Купянску с пострадавшими: оккупанты атаковали "скорую" и жилой дом
В среду днем, 13 ноября, российские оккупационные войска нанесли удары по Купянску в Харьковской области. В результате обстрелов пострадали два человека
Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, передает RegioNews.
По материалам следствия, оккупанты атаковали Купянск около 15:30. В результате обстрелов повреждены дома.
"Зафиксировано попадание по автомобилю скорой медицинской помощи: ранен 66-летний водитель. Еще одно попадание — по частному жилому сектору. 49-летний мужчина получил ранения", — говорится в сообщении.
По факту нарушения законов и обычаев войны продолжаются досудебные расследования. Правоохранители документируют военные преступления, совершенные российскими военными.
Напомним, ранее сообщалось, что вчера россияне атаковали дроном гражданский автомобиль в Купянске Харьковской области. Пострадавшего водителя госпитализировали в больницу.