Украинские воины показали, как сейчас выглядит Часов Яр на Донетчине

скриншот с видео

Соответствующее видео обнародовала 18-я Славянская бригада Национальной гвардии Украины.

"Часов Яр — город, который оккупанты пытаются захватить уже не один месяц. Здесь не умолкает канонада артиллерии, а между изуродованными зданиями и машинами ощущается тяжелый запах гари и пороха. Однако жизнь здесь все еще есть. Как и надежда на будущее", — говорится. в сообщении.

Напомним, недавно защитники Харьковщины показали, как сейчас выглядит Волчанск.

Ранее украинские военные показали уничтоженный россиянами Торецк с высоты птичьего полета.