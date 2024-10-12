Россияне атаковали Украину неизвестными ракетами и "Шахедами": как отработала ПВО
Ночью 12 октября Россия атаковала Украину неизвестными ракетами и ударными дронами. Большинство "Шахедов" удалось уничтожить
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Этой ночью враг выпустил из Белгородской области ракеты неустановленного типа, а также 28 дронов-камикадзе (район пусков – Курск, Приморско-Ахтарск).
Атаку отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭС и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
Силы ПВО уничтожили 24 вражеских дрона. ПВО работало в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской областях.
Также еще два беспилотника были локационно потеряны в результате активного противодействия РЭБ.
Напомним, ночью 12 октября россияне ночью ударили по домам и производственным помещениям в Запорожье. Есть пострадавшие.