В Константиновке завершили разбор завалов ТЦ: 14 погибших, 44 раненых
В Константиновке Донецкой области спасатели завершили разбор завалов торгового центра, разрушенного российским ракетным ударом 9 августа
Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, передает RegioNews.
На месте проведения работ спасатели ГСЧС разобрали 76 тонн строительных конструкций.
В результате обстрела погибли 14 человек, получили ранения 44.
Из 8 неустановленных тел криминалисты полиции идентифицировали 5: три женщины и двое детей – девочек 9 и 11 лет. Осталось идентифицировать 3 человек.
Напомним, 9 августа в 11:05 россияне нанесли авиаудар по Константиновке, предварительно, ракетой "Х-38". Попадание произошло по местному торговому центру, где находились продовольственные и хозяйственные магазины.
В результате российской атаки погиб лейтенант полиции.