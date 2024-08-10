В Константиновке завершили разбор завалов ТЦ: 14 погибших, 44 раненых

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Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, передает RegioNews.

На месте проведения работ спасатели ГСЧС разобрали 76 тонн строительных конструкций.

В результате обстрела погибли 14 человек, получили ранения 44.

Из 8 неустановленных тел криминалисты полиции идентифицировали 5: три женщины и двое детей – девочек 9 и 11 лет. Осталось идентифицировать 3 человек.

Напомним, 9 августа в 11:05 россияне нанесли авиаудар по Константиновке, предварительно, ракетой "Х-38". Попадание произошло по местному торговому центру, где находились продовольственные и хозяйственные магазины.

В результате российской атаки погиб лейтенант полиции.