Удар по Константиновке: идентифицировали тела двоих детей

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По состоянию на утро 10 августа в Константиновке Донецкой области идентифицированы тела двух погибших детей

Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает RegioNews.

Число погибших в результате обстрела составляет 14 человек. Идентифицированы тела 2 погибших детей – девочки 9 и 11 лет. Продолжаются экспертизы по установлению лиц еще 6 человек, в том числе, вероятно, 1 ребенка.

Ранения получили 43 человека.

Напомним, 9 августа в 11:05 россияне нанесли авиаудар по Константиновке, предварительно, ракетой "Х-38". Попадание произошло по местному торговому центру, где находились продовольственные и хозяйственные магазины. Число пострадавших уточняется.