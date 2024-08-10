Удар по ТЦ в Константиновке: из-за обстрела погиб полицейский
В ходе российской атаки на торговый центр в Константиновке 9 августа погиб лейтенант полиции Максим Кислюк
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Нацполицию Украины.
"Инспектор сектора кадрового обеспечения Краматорского районного управления полиции Максим Кислюк находился в наряде, когда российские войска ударили ракетой по торговому центру Константиновки", – говорится в сообщении.
Правоохранитель получил смертельное ранение. У 36-летнего полицейского остались родители, жена и дети.
Напомним, 9 августа в 11:05 россияне нанесли авиаудар по Константиновке, предварительно, ракетой "Х-38". Попадание произошло по местному торговому центру, где находились продовольственные и хозяйственные магазины.
Число погибших в результате обстрела составляет 14 человек. Идентифицированы тела 2 погибших детей. Ранения получили 43 человека.