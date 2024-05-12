Россияне обстреляли Донецкую область: пострадали два мирных жителя

фото: Нацполиция

В субботу, 11 мая, оккупационные российские войска 2202 раза атаковали населенные пункты Донецкой области. Армия РФ применила против мирных жителей авиацию, РСЗО и артиллерию. В результате российских атак двое гражданских получили ранения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Донецкой области.

Вчера под ударом оказались 10 населённых пунктов:

города Курахово, Новогродовка, Селидово;

поселки Острое, Кураховка;

села Дорожное, Николаевка, Новожеланное, Новоселовка Первая и Яблоновка.

Оккупанты повредили 22 гражданских объекта – 15 жилых домов, котельную, объект инфраструктуры, предприятие, ЛЭП и автомобили.

По Николаевке Новогродовской общины захватчики ударили из РСЗО "Смерч". оккупанты ранили человека, повредили два частных дома и предприятие.

В результате артиллерийского обстрела в Новоселовке Первой травмированное гражданское лицо, разрушено жилье.

Со "Смерчей" оккупанты атаковали Селидово – повредили четыре дома, автомобиль. Информация о пострадавших не поступала.

По Курахово россияне избивали с РСЗО "Ураган", перебили линию электропередачи.

В Кураховке в результате артиллерийского удара повреждено пять частных домов, в Новожеланном – три дома.

Напомним, на фронте в Украине за прошедшие сутки произошло 155 боевых столкновений . Оккупанты проводят массированные штурмы в Донецкой области, продолжаются бои на Харьковщине.