Россияне обстреляли Донецкую область: пострадали два мирных жителя
В субботу, 11 мая, оккупационные российские войска 2202 раза атаковали населенные пункты Донецкой области. Армия РФ применила против мирных жителей авиацию, РСЗО и артиллерию. В результате российских атак двое гражданских получили ранения
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Донецкой области.
Вчера под ударом оказались 10 населённых пунктов:
- города Курахово, Новогродовка, Селидово;
- поселки Острое, Кураховка;
- села Дорожное, Николаевка, Новожеланное, Новоселовка Первая и Яблоновка.
Оккупанты повредили 22 гражданских объекта – 15 жилых домов, котельную, объект инфраструктуры, предприятие, ЛЭП и автомобили.
По Николаевке Новогродовской общины захватчики ударили из РСЗО "Смерч". оккупанты ранили человека, повредили два частных дома и предприятие.
В результате артиллерийского обстрела в Новоселовке Первой травмированное гражданское лицо, разрушено жилье.
Со "Смерчей" оккупанты атаковали Селидово – повредили четыре дома, автомобиль. Информация о пострадавших не поступала.
По Курахово россияне избивали с РСЗО "Ураган", перебили линию электропередачи.
В Кураховке в результате артиллерийского удара повреждено пять частных домов, в Новожеланном – три дома.
Напомним, на фронте в Украине за прошедшие сутки произошло 155 боевых столкновений . Оккупанты проводят массированные штурмы в Донецкой области, продолжаются бои на Харьковщине.