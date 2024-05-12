Россияне усилили штурмы в Донецкой и Харьковской областях: ситуация на фронте и потери врага

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

На фронте в Украине за прошедшие сутки произошло 155 боевых столкновений. Оккупанты проводят массированные штурмы в Донецкой области, продолжаются бои на Харьковщине

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

Атаки россиян

Всего враг нанес 13 ракетных и 118 авиационных ударов, совершил 120 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры.

Ситуация на направлениях

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

В Северском операционном районе, в Черниговской и Сумской областях, противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Враг нанес авиационный удар в районе города Сумы.

На Харьковском направлении враг, при поддержке авиации, совершил 12 атак в районах населенных пунктов Стрелка, Красное, Мороховец, Олейниково, Лукьянцы, Гатище, Плетеневка, Пильная, Волчанск, Бугроватка Харьковской области. Нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Вильча, Липцы, Лиман, Избицкое, Веселое, Петровка, Казачья Лопань, Синельниково, Глубокое, Широкое, Волчанские Хутора Харьковской области.

На Купянском направлении нашими воинами отражены 19 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Новоегоровка, Ивановка Харьковской области; Стельмаховка Луганской области, где противник пытался улучшить тактическое положение. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Твердохлебово, Сергеевка Луганской области.

На Лиманском направлении Силами обороны отражены 10 атак в районах населенных пунктов Макеевка, Невское и Серебрянского лесничества Луганской области; Новосадово, Терны Донецкой области.

На Северском направлении Силами обороны отражены 16 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Спорное, Выемка, Раздоловка Донецкой области.

На Краматорском направлении нашими воинами отражены 27 атак в районах населенных пунктов Клищиевка, Андреевка, Ивановское, Часов Яр, Григоровка, Новый Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение. Также противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Курдюмовка Донецкой области.

На Торецком направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Однако нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Северное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Покровском направлении нашими защитниками отражены 32 атаки в районах населенных пунктов Семеновка, Калиново, Новоалександровка, Евгеньевка, Сокол, Новопокровское, Новоселовка Первая, Уманское, Нетайлово Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рублей. Также нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Карловка, Николаевка, Александрополь, Старая Николаевка, Прогресс, Новогродовка Донецкой области.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Константиновка, Солодкое, Красногоровка, Водяное, где враг при поддержке авиации 10 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Времивском направлении нашими защитниками отражены 16 атак в районах населенных пунктов Урожайное, Старомайорское Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.

На Ореховском направлении враг при поддержке авиации 2 раза атаковал позиции наших защитников в районе Роботиного Запорожской области. Также нанес авиационный удар в районе населенного пункта Сторожево Донецкой области и Малая Токмачка Запорожской области.

В Приднепровском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток при поддержке авиации совершил 5 безуспешных атак на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Антоновка Херсонской области.

В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения.

Потери врага

По уточненной информации, в течение суток авиация Сил обороны и подразделения ракетных войск нанесли удары по 3 зенитно-ракетным комплексам, 2 артиллерийским средствам, 2 радиолокационных станциях и 9 районам сосредоточения личного состава противника.

Общие потери России по состоянию на 12 мая 2024 года составляют:

личного состава – около 482290 (+1260) человек ;

; танков ‒ 7454 (+5) ед ;

; боевых бронированных машин ‒ 14375 (+22) ед ;

; артиллерийских систем – 12472 (+30) ед ;

; РСЗО – 1066 (+2) ед ;

; средства ПВО – 797 (+1) ед ;

; самолетов – 350 (+1) ед ;

; вертолетов – 325 (+0) ед ;

; БПЛА оперативно-тактического уровня – 9910 (+42) ;

; крылатые ракеты ‒ 2194 (+1) ;

; корабли / катера ‒ 26 (+0) ед ;

; подводные лодки - 1(+0) ед ;

; автомобильной техники и автоцистерн - 16819 (+64) ед ;

; специальная техника – 2042 (+2).

Напомним, бойцы 110-й ОМБр имени генерал-хорунжого Марка Безручко сбили российский самолет Су-25 на Авдеевском направлении.