В Мариуполе фиксируют масштабную переброску военной техники врага
Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области фиксируется большой переброс российской военной техники в направлении захваченного Бердянска Запорожской области
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает RegioNews.
"Фиксуем большую опрокидывание техники в направлении Бердянска", - сообщил он.
По словам Андрющенко, маркировка на технике разная, включая знак "два треугольника" ФСБ России.
По предварительным данным пунктом назначения техники являются города Приморск и Токмак Запорожской области.
Андрющенко отметил, что в последние недели вражеские войска усиливают именно это направление как живой штурмовой силой, так и инженерно-логистическими подразделениями.
Напомним, как сообщили ранее в Генштабе ВСУ, за прошедшие сутки на фронте произошло 67 боевых столкновений.