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27 марта 2024, 12:42

В Мариуполе фиксируют масштабную переброску военной техники врага

27 марта 2024, 12:42
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Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области фиксируется большой переброс российской военной техники в направлении захваченного Бердянска Запорожской области

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает RegioNews.

"Фиксуем большую опрокидывание техники в направлении Бердянска", - сообщил он.

По словам Андрющенко, маркировка на технике разная, включая знак "два треугольника" ФСБ России.

По предварительным данным пунктом назначения техники являются города Приморск и Токмак Запорожской области.

Андрющенко отметил, что в последние недели вражеские войска усиливают именно это направление как живой штурмовой силой, так и инженерно-логистическими подразделениями.

Напомним, как сообщили ранее в Генштабе ВСУ, за прошедшие сутки на фронте произошло 67 боевых столкновений.

война военная техника Мариуполь Петр Андрющенко



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