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27 марта 2024, 07:31

Ночная дроновая атака и ситуация на фронте: актуальная информация от Генштаба ВСУ

27 марта 2024, 07:31
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фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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Ночью российские войска атаковали Украину 13-ю ударными дронами типа "Шахед". Большинство из них удалось сбить сил ПВО

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ, передает RegioNews.

Сбитые дроны

Ночью, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 13 БпЛА типа Shahed. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 10 БПЛА были уничтожены.

Атаки врага

За прошедшие сутки на фронте произошло 67 боевых столкновений.

Всего за прошедшие сутки враг нанес 5 ракетных и 74 авиационных ударов, совершил 152 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения.

Под артиллерийским огнем было более 130 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Удары ВСУ

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 2 пунктам управления и 8 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 средству противовоздушной обороны, 1 артиллерийскому средству и 1 составу боеприпасов противника.

Ситуация на фронте

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

На Купянском направлении враг совершил 1 безуспешную атаку на позиции наших войск в районе населенного пункта Ивановка Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражено 13 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Терны, Ямполовка, и севернее Веселого Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражено 7 атак врага в районе населенных пунктов Ивановское, Богдановка, Клищеевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении, нашими защитниками отражено 9 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Семеновка, Невельское и Первомайское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Новомихайловка, Георгиевка, Урожайное, где противник, при поддержке авиации, 26 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг, при поддержке авиации, 7 раз атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области; Роботино и северо-западнее Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. За прошедшие сутки совершил 3 безуспешных атаки на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.

В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.

Напомним, ранее стало известно, что украинские военнослужащие поразили из HIMARS российский зенитно-ракетный комплекс "БУК" на Запорожском направлении.

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