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26 октября 2021, 18:22 8

В украинской делегации в ТКГ опровергли информацию, что Левочкин будет председательствовать вместо Кравчука

26 октября 2021, 18:22 8
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Фото из открытых источников
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Вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников опроверг появившуюся в СМИ информацию, что действующего главу украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука заменит народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Сергей Левочкин

Об этом сообщил Резников в комментарии агентству "Интерфакс-Украина", пишет RegioNews.

По его словам, это все "нелепые слухи".

"Эта информация не соответствует действительности. Никаких изменений в составе делегации в ТКГ не было и не планируется. Это чья-то бурная фантазия, не имеющая ничего общего с реальностью и не подкрепленная никакими фактами... Решение об изменениях в составе делегации, и в "Минске", и в "нормандской четверке", принимает президент и ни о каких ротациях речь не шла. В частности, в разрезе конкретной персоналии. Так что, все это нелепые слухи", - сообщил Резников.

Напомним, 29 июня стало известно, что Леонид Кравчук перенес операцию на сердце и до сих пор не вернулся к работе. Недавно в СМИ появилась информация, что в ТКГ его может заменить Сергей Левочкин.

ТКГ Алексей Резников

 
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