На Донбассе зафиксировали шесть нарушений: оккупанты снова били из запрещенных вооружений

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За прошедшие сутки, 5 октября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых произошли с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения

Как передает RegioNews, об этом сообщают в штабе ООС.

Так, в районе Трехизбенки вражеские вооруженные формирования обстреляли наши позиции из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. Вблизи Новотошковского оккупанты дважды совершили обстрелы, используя гранатометы и стрелковое оружие.

Возле Красногоровки боевики вели огонь из автоматических станковых гранатометов. А в направлении Крымского дважды применили минометы калибра 82 мм, крупнокалиберные пулеметы, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное осколочное ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - удовлетворительное", - говорится в сообщении.

По состоянию на 7 часов утра, 6 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, 4 октября в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 4 нарушение режима прекращения огня.