На Донбассе оккупанты снизили количество обстрелов: потерь среди наших военных нет

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По состоянию на 17.00 30 августа в зоне проведения Операции объединенных сил зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня со стороны российских наемников. Потерь среди наших военных нет

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр ООС

Возле Новозванивки враг обстрелял наши позиции со станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Недалеко от населенного пункта Шумы российские оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи Троицкого противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов.

"За текущие сутки потерь среди военных Объединенных сил нет. На вражеские обстрелы наши защитники открывали ответный огонь", - отмечается в сообщении.

О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителей Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

Напомним, что за прошедшие сутки, 29 августа, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня.