На Донбассе оккупанты один раз нарушили "тишину"
С начала 13 августа в зоне проведения Операции объединенных сил зафиксировано ОДНО нарушение режима прекращения огня российско-оккупационными войсками
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресцентр ООС
Неподалеку Невельского оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.
На обстрел российско-оккупационных войск украинские защитники открывали ответный огонь.
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК.
Напомним, что за прошедшие сутки, 12 августа, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации