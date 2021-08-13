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На Донбассе оккупанты один раз нарушили "тишину"
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13 августа 2021, 17:54 4

На Донбассе оккупанты один раз нарушили "тишину"

13 августа 2021, 17:54 4
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Фото из открытых источников
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С начала 13 августа в зоне проведения Операции объединенных сил зафиксировано ОДНО нарушение режима прекращения огня российско-оккупационными войсками

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресцентр ООС

Неподалеку Невельского оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.

На обстрел российско-оккупационных войск украинские защитники открывали ответный огонь.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК.

Напомним, что за прошедшие сутки, 12 августа, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации

ООС РФ оккупация оккупанты тишина

 
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