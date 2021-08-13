На Донбасі окупанти один раз порушили "тишу"
Від початку 13 серпня в зоні проведення Операції об’єднаних сил зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню російсько-окупаційними військами
Про це пише RegioNews з посиланням на пресцентр ООС
Неподалік Невельського окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.
На обстріл російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.
Нагадаємо, що протягом минулої доби, 12 серпня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано п'ять порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації