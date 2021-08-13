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На Донбасі окупанти один раз порушили "тишу"
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13 серпня 2021, 17:54 8

На Донбасі окупанти один раз порушили "тишу"

13 серпня 2021, 17:54 8
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Фото з відкритих джерел
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Від початку 13 серпня в зоні проведення Операції об’єднаних сил зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню російсько-окупаційними військами

Про це пише RegioNews з посиланням на пресцентр ООС

Неподалік Невельського окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.

На обстріл російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Нагадаємо, що протягом минулої доби, 12 серпня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано п'ять порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації

ООС РФ окупація окупанти тиша

 
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