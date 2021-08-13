Сутки в ООС: зафиксировано пять нарушений режима "тишины" и ранен украинский воин

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За прошедшие сутки, 12 августа, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации

Как передает RegioNews об этом сообщает штаб ООС.

Так, вблизи поселка Пески, неподалеку Новомихайловки и в направлении Пивденного российские оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и из другого запрещенного Минскими договоренностями оружия.

В результате обстрелов один военный получил огнестрельное ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - средней тяжести", - говорится в сообщении.

По состоянию на 7 часов утра, 13 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что в зоне проведения Операции объединенных сил зафиксировано 2 обстрела позиций наших защитников одного военного ранили.