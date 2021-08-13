Доба в ООС: зафіксовано п'ять порушень режиму "тиші" та поранено українського воїна

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Протягом минулої доби, 12 серпня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано п'ять порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації

Як передає RegioNews, про це повідомляє штаб ООС.

Так, поблизу селища Піски, неподалік Новомихайлівки та у напрямку Південного російські окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та з іншого забороненого Мінськими домовленостями зброї.

У результаті обстрілів один військовий отримав вогнепальне поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я - середньої тяжкості", - йдеться у повідомленні.

Станом на 7 годину ранку, 13 серпня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Раніше повідомлялось, що в зоні проведення Операції об’єднаних сил зафіксовано 2 обстріли позицій наших захисників, одного військового поранено.