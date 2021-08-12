Оккупанты на Донбассе снова ранили нашего защитника
В течение текущих суток в зоне проведения Операции объединенных сил зафиксировано 2 обстрела позиций наших защитников, один военный ранен
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр ООС
В частности, вблизи поселка Пески враг вел огонь из станковых противотанковых гранатометов.
Неподалеку от Новомихайловки противник обстрелял наши позиции из стрелкового оружия.
В результате обстрелов один военный получил огнестрельное ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - средней тяжести.
На обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали ответный огонь.
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК.
Напомним, что за прошедшие сутки, 11 августа, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня