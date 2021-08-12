Оккупанты на Донбассе снова ранили нашего защитника

Фото из открытых источников

В течение текущих суток в зоне проведения Операции объединенных сил зафиксировано 2 обстрела позиций наших защитников, один военный ранен

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр ООС

В частности, вблизи поселка Пески враг вел огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Неподалеку от Новомихайловки противник обстрелял наши позиции из стрелкового оружия.

В результате обстрелов один военный получил огнестрельное ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - средней тяжести.

На обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали ответный огонь.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК.

Напомним, что за прошедшие сутки, 11 августа, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня