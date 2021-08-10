Оккупанты на Донбассе ранили троих наших бойцов
Во вторник, 10 августа, оккупанты на Донбассе совершили четыре обстрела, в результате чего трое военных получили огнестрельные осколочные ранения
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр ООС.
Боевики стреляли вблизи Водяного, что на Приазовье, в направлении Невельского и Марьинки.
"В результате вражеских обстрелов трое военных получили огнестрельные осколочные ранения. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние одного раненого тяжелое, двух других – удовлетворительное", - подчеркнули в штабе.
На обстрелы противника украинские защитники открывали ответный огонь.
Напомним, за прошедшие сутки боевики стреляли по позициям ООС вблизи семи населенных пунктов на Донбассе.
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