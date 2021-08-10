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Оккупанты на Донбассе ранили троих наших бойцов
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10 августа 2021, 17:58 11

Оккупанты на Донбассе ранили троих наших бойцов

10 августа 2021, 17:58 11
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Фото из открытых источников
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Во вторник, 10 августа, оккупанты на Донбассе совершили четыре обстрела, в результате чего трое военных получили огнестрельные осколочные ранения

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр ООС.

Боевики стреляли вблизи Водяного, что на Приазовье, в направлении Невельского и Марьинки.

"В результате вражеских обстрелов трое военных получили огнестрельные осколочные ранения. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние одного раненого тяжелое, двух других – удовлетворительное", - подчеркнули в штабе.

На обстрелы противника украинские защитники открывали ответный огонь.

Напомним, за прошедшие сутки боевики стреляли по позициям ООС вблизи семи населенных пунктов на Донбассе.

Донбасс ООС Украина война оккупанты

 
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