Боевики на Донбассе ранили и убили военных, которые помогали местным жителям

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Оккупанты на Донбассе применили противотанковую управляемую ракету по автокрану, который оказывал помощь местным жителям в восстановлении поврежденной гражданской инфраструктуры в Песках

Как сообщили в Оперативно-тактической группировке "Восток", вследствие поражения один военнослужащий погиб и еще один получил ранения, пишет RegioNews.

Состояние здоровья раненого воина - средней тяжести.

На обстрел противника украинские военные открыли ответный огонь.

"Это уже не первый случай, когда противник пренебрегает достигнутыми договоренностями и осуществляет обстрелы гражданской инфраструктуры", - отмечают в ООС.

В частности, 5 августа боевики обстреляли Красногоровку с применением противотанковых пушек.

Напомним, за прошедшие сутки оккупанты на Донбассе пять раз стреляли по ВСУ.