На Донбасі бойовики сім разів порушили режим тиші та поранили місцевого жителя
Від початку доби зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації
Про це передає RegioNews з посиланням на Facebook ООС
Російсько-окупаційні війська відкрили вогонь біля Авдіївки, Галицинівки, Красногорівки, в напрямку населеного пункту Південне та поблизу Водяного, що на Приазов’ї.
Бойовики також здійснили обстріл населеного пункту Красногорівка.
Внаслідок обстрілу російсько-окупаційних військ був тяжко поранений місцевий житель 1965 р.н., пошкоджена жила п'ятиповерхова будівля та цивільний автомобіль", - йдеться у повідомленні.
Крім того, на Луганщині зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.
Бойових втрат серед наших захисників немає.
Раніше повідомлялось, що бойовики на Донбасі здійснили дистанційне мінування території біля Майорська.