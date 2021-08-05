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На Донбасі бойовики сім разів порушили режим тиші та поранили місцевого жителя
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05 серпня 2021, 19:12 77

На Донбасі бойовики сім разів порушили режим тиші та поранили місцевого жителя

05 серпня 2021, 19:12 77
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Фото: з відкритих джерел
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Від початку доби зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації

Про це передає RegioNews з посиланням на Facebook ООС

Російсько-окупаційні війська відкрили вогонь біля Авдіївки, Галицинівки, Красногорівки, в напрямку населеного пункту Південне та поблизу Водяного, що на Приазов’ї.

Бойовики також здійснили обстріл населеного пункту Красногорівка.

Внаслідок обстрілу російсько-окупаційних військ був тяжко поранений місцевий житель 1965 р.н., пошкоджена жила п'ятиповерхова будівля та цивільний автомобіль", - йдеться у повідомленні.

Крім того, на Луганщині зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

Бойових втрат серед наших захисників немає.

Раніше повідомлялось, що бойовики на Донбасі здійснили дистанційне мінування території біля Майорська.

Донбас ООС війна військова техніка обстріли

 
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