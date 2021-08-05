Мэр Славянска назначен главой Славянской городской ВГА

FB Ляха

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на страницу Ляха в Facebook.

"Приступил к работе как руководитель Славянской городской военно-гражданской администрации. Распоряжение о моем назначении подписано главной областной ВГА Павлом Кириленко", - написал Лях.

Как сообщает прессслужба Донецкой ОГА, 5 августа заместитель председателя облгосадминистрации Вадим Филашкин представил общине Вадима Ляха как новоназначенного руководителя Славянской городской военно-гражданской администрации.

Напомним, что в апреле мэр Славянска Вадим Лях просил ввести в регионе ВЦА и провести перевыборы в горсовет.

Позже он выразил сомнение в перевыборах горсовета