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05 августа 2021, 10:57 21

Мэр Славянска назначен главой Славянской городской ВГА

05 августа 2021, 10:57 21
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FB Ляха
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Председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко 4 августа подписал распоряжение о назначении мэра Славянска Вадима Ляха председателем Славянской городской военно-гражданской администрации

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на страницу Ляха в Facebook.

"Приступил к работе как руководитель Славянской городской военно-гражданской администрации. Распоряжение о моем назначении подписано главной областной ВГА Павлом Кириленко", - написал Лях.

Как сообщает прессслужба Донецкой ОГА, 5 августа заместитель председателя облгосадминистрации Вадим Филашкин представил общине Вадима Ляха как новоназначенного руководителя Славянской городской военно-гражданской администрации.

Напомним, что в апреле мэр Славянска Вадим Лях просил ввести в регионе ВЦА и провести перевыборы в горсовет.

Позже он выразил сомнение в перевыборах горсовета

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