Мэр Славянска назначен главой Славянской городской ВГА
Председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко 4 августа подписал распоряжение о назначении мэра Славянска Вадима Ляха председателем Славянской городской военно-гражданской администрации
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на страницу Ляха в Facebook.
"Приступил к работе как руководитель Славянской городской военно-гражданской администрации. Распоряжение о моем назначении подписано главной областной ВГА Павлом Кириленко", - написал Лях.
Как сообщает прессслужба Донецкой ОГА, 5 августа заместитель председателя облгосадминистрации Вадим Филашкин представил общине Вадима Ляха как новоназначенного руководителя Славянской городской военно-гражданской администрации.
Напомним, что в апреле мэр Славянска Вадим Лях просил ввести в регионе ВЦА и провести перевыборы в горсовет.
Позже он выразил сомнение в перевыборах горсовета