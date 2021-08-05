Мера Слов'янська призначено очільником Слов'янської міської ВЦА

FB Ляха

Про це пише RegioNews з посиланням на сторінку Ляха у Facebook.

"Приступив до роботи як керівник Слов'янської міської військово-цивільної адміністрації. Розпорядження про моє призначення підписано головною обласної ВЦА Павлом Кириленком", — написав Лях.

Як повідомляє пресслужба Донецької ОДА, 5 серпня заступник голови облдержадміністрації Вадим Філашкін представив громаді Вадима Ляха як новопризначеного керівника Слов'янської міської військово-цивільної адміністрації.

Нагадаємо, що у квітні мер Слов’янська Вадим Лях просив ввести в регіоні ВЦА та провести перевибори у міськраду.

Пізніше він висловив сумнів у перевиборах міськради