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05 серпня 2021, 10:57 33

Мера Слов'янська призначено очільником Слов'янської міської ВЦА

05 серпня 2021, 10:57 33
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FB Ляха
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Голова Донецької облдержадміністрації Павло Кириленко 4 серпня підписав розпорядження про призначення мера Слов’янська Вадима Ляха головою Слов'янської міської військово-цивільної адміністрації

Про це пише RegioNews з посиланням на сторінку Ляха у Facebook.

"Приступив до роботи як керівник Слов'янської міської військово-цивільної адміністрації. Розпорядження про моє призначення підписано головною обласної ВЦА Павлом Кириленком", — написав Лях.

Як повідомляє пресслужба Донецької ОДА, 5 серпня заступник голови облдержадміністрації Вадим Філашкін представив громаді Вадима Ляха як новопризначеного керівника Слов'янської міської військово-цивільної адміністрації.

Нагадаємо, що у квітні мер Слов’янська Вадим Лях просив ввести в регіоні ВЦА та провести перевибори у міськраду.

Пізніше він висловив сумнів у перевиборах міськради

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