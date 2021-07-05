В Донецкой области горел торговый центр "Гулливер"
В г. Лиман Донецкой области ночью 5 июля горел торговый центр "Гулливер". Погибших и пострадавших в результате происшествия нет
Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении ГСЧС в Донецкой области.
Пожарные, прибывшие на место происшествия, выяснили, что пожар возник на внешней стене здания торгового центра.
Спасатели локализовали пожар в 4:16 и ликвидировали его в 4:52 на площади 70 кв. м.
Огонь уничтожил пристройку и подсобное помещение, а также повредил крышу и стены барного помещения", - говорится в сообщении.
Причина возникновения пожара устанавливается.
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