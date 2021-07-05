На Донеччині горів торговий центр "Гулівер"
У м. Лиман Донецької області вночі 5 липня горів торговий центр "Гулівер". Загиблих і постраждалих в результаті події немає
Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні ДСНС у Донецькій області.
Пожежники, які прибули на місце події, з’ясували, що пожежа виникла на зовнішній стіні будівлі торговельного центру.
Рятувальники локалізували пожежу о 4:16 і ліквідували її о 4:52 на площі 70 кв.м.
Вогонь знищив прибудову і підсобне приміщення, а також пошкодив дах і стіни барного приміщення", - йдеться у повідомленні.
Причина виникнення пожежі встановлюється.
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