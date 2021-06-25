На Донбассе боевики били из запрещенных вооружений и гранатометов, есть раненый

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За прошедшие сутки, 24 июня, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, возле населенного пункта Новгородское враг открывал огонь из минометов 82-го калибра, а неподалеку от Пивденного обстреливали украинских военных из минометов 120-го калибра. В районе поселка Шумы оккупанты применяли 120-мм минометы.

Вблизи Марьинки вражеские войска дважды открывали огонь из 100-мм противотанковой пушки МТ-12 "Рапира".

Из гранатометов различных систем и стрелкового оружия боевики осуществляли обстрел недалеко от поселка Пески, вблизи Водяного, что на Приазовье и Старогнатовки.

Вблизи Невельского и Красногоровки оккупанты открывали огонь из минометов 120-го калибра, а у Новотошківського - из минометов 82-го калибра.

В районе населенного пункта Майорск боевики осуществлял дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.

В результате вражеского огня один военный получил проникающие осколочные ранения. Воин доставлен в лечебное учреждение. Состояние раненого - средней тяжести", - говорится в сообщении.

По состоянию на 7 часов утра, 25 июня, зафиксировано три нарушения режима прекращения огня.

В районе Водяного, что на Приазовье и неподалеку Золотого-4 российские наемники вели огонь из ручных противотанковых гранатометов, а возле Авдеевки - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Напомним, 23 июня в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 22 нарушения режима прекращения огня.