На Донбассе ранили украинского бойца

Боевики в очередной раз нарушили режим прекращения огня

Боевики в очередной раз нарушили режим прекращения огня

Фото: из открытых источников

Из-за обстрела боевиков на Донбассе один украинский военнослужащий получил ранения. Ему оперативно была оказана медицинская помощь, сейчас он в больнице.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Сегодня, 10 апреля, российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и совершили обстрел позиций украинских защитников из стрелкового оружия, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток", - говорится в сообщении.

В результате обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение. Ему оперативно оказали первую медицинскую помощь и доставили в больницу. Состояние здоровья защитника - средней степени тяжести.

Отмечается, что о действиях российских оккупантов сообщили представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Напомним, в течение 9 апреля было зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, из которых 6 обстрелов и 1 дистанционное минирование минами ПОМ-2.