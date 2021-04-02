Обострение на Донбассе: боевики совершили 13 провокаций, двое военных получили ранения

На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь в ответ

На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь в ответ

Фото: из открытых источников

За прошедшие сутки, 1 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи Песков, российско-оккупационные войска открывали огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 82-го и 120-го калибров, а около населенных пунктов Старогнатовка, Авдеевка и Водяное, что на Приазовье, оккупанты обстреливали позиции наших подразделений из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", неподалеку Водяного, что на Донбассе, российские наемники применили в направлении позиций украинских защитников противотанковый ракетный комплекс. Вблизи населенных пунктов Светлодарское, Луганское и Золотое-4 захватчики обстреливали наши позиции из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате вражеских действий два военнослужащих из состава операции Объединенных сил получили ранения. Защитников оперативно доставили в лечебное учреждение, где им оказывают необходимую медицинскую помощь. Состояние раненых удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что оккупанты активизировали работу по дооборудованию старых и обустройство новых оборонительных позиций. 1 апреля зафиксировано проведение инженерных работ в лесопосадке возле населенного пункта Шумы, где представители вооруженных формирований РФ обустраивали новые оборонительные сооружения длиной 90 метров в направлении позиций ВСУ.

По состоянию на 7 часов утра, 2 апреля, обстрелов не зафиксировано.

Напомним, сутками ранее в зоне проведения ООС было зафиксировано 6 случаев нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.